«Даллас Маверикс» предложил продлить контракты Ютоффу и Харрису

Первый успел провести за техасцев всего лишь 2 матча, совершая за игру по 0,5 подбора в среднем. Что касается Харриса то он принял участие в трёх встречах, в среднем за 6 минут игры на паркете набирая по 2 очка, совершая по 2,7 подборов и отдавая по 0,7 передач.

