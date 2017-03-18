«Даллас Маверикс» предложил продлить контракты Ютоффу и Харрису
Руководство «Даллас Маверикс» предложило вторые 10-дневные контракты тяжёлому форварду Джеродду Ютоффу и защитнику Мэнни Харрису, об этом сообщил известный инсайдер Марк Штайн на своей страничке в «Твиттере».
Первый успел провести за техасцев всего лишь 2 матча, совершая за игру по 0,5 подбора в среднем. Что касается Харриса то он принял участие в трёх встречах, в среднем за 6 минут игры на паркете набирая по 2 очка, совершая по 2,7 подборов и отдавая по 0,7 передач.
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