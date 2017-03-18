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18 марта 2017, 14:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джини Басс хочет быть пожизненным управляющим совладельцем «Лейкерс»

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс потребовала от своих старших братьев Джонни и Джима гарантий того, что они будут голосовать за неё на выборах управляющего совладельца организации до конца её жизни, сообщает ESPN.

В противном случае она подаст в суд иск по обвинению братьев в нарушении обязанностей доверительных собственников семейного траста, который владеет 66% «Лейкерс». По мнению Джини, братья нарушили свои обязанности, когда предложили не включать её в совет директоров организации.
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