Джентри будет уволен, если «Нью-Орлеан» не улучшит результаты до конца сезона
Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри может быть уволен, если команда не улучшит игру и результаты в заключительной части сезона, сообщает Sporting News.
После обмена с участием центрового Демаркуса Казинса команда проиграла семь из 12 матчей и в настоящее время занимает 12-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 28−41.
Кроме того, Джентри пока не удаётся наладить взаимодействие между Казинсом и другим лидером команды мощным форвардом Энтони Дэвисом.
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