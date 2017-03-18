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18 марта 2017, 13:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джентри будет уволен, если «Нью-Орлеан» не улучшит результаты до конца сезона

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри может быть уволен, если команда не улучшит игру и результаты в заключительной части сезона, сообщает Sporting News.

После обмена с участием центрового Демаркуса Казинса команда проиграла семь из 12 матчей и в настоящее время занимает 12-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 28−41.

Кроме того, Джентри пока не удаётся наладить взаимодействие между Казинсом и другим лидером команды мощным форвардом Энтони Дэвисом.
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