Джентри будет уволен, если «Нью-Орлеан» не улучшит результаты до конца сезона

После обмена с участием центрового Демаркуса Казинса команда проиграла семь из 12 матчей и в настоящее время занимает 12-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 28−41.



Кроме того, Джентри пока не удаётся наладить взаимодействие между Казинсом и другим лидером команды мощным форвардом Энтони Дэвисом.