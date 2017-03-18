«Лейкерс» четвёртый сезон подряд не вышли в плей-офф
«Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» довели соотношение побед и поражений до 20−49 и стали второй командой лиги после «Бруклин Нетс», потерявшей теоретические шансы на выход в
плей-офф.
Таким образом, «Лейкерс» завершат сезон после регулярного чемпионата уже четвёртый год подряд. За всю предыдущую историю существования организации с 1947 года «Лейкерс» никогда не пропускали
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