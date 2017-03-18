«Лейкерс» четвёртый сезон подряд не вышли в плей-офф

Таким образом, «Лейкерс» завершат сезон после регулярного чемпионата уже четвёртый год подряд. За всю предыдущую историю существования организации с 1947 года «Лейкерс» никогда не пропускали плей-офф более двух раз кряду. Всего команда выходила в плей-офф 60 раз за 69 сезонов.