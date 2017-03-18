Харден побил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон минимум с 40 очками
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу
трипл-даблов в одном сезоне, в которых он записал на свой счет не менее 40 очков.
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В ночь на субботу Харден в матче с «Нью- Орлеаном» (112:128) набрал 41 очко, сделал 14 подборов и отдал 11 результативных передач. Этот
Защитник «Хьюстона» побил рекорд знаменитого разыгрывающего «Милуоки» Оскара Робертсона и защитника «Оклахомы» Расселла Уэстбрука (у обоих — по 5).
«Хьюстон» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 44 победы в 69 встречах.
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