«Финикс» украинца Лэня проиграл «Орландо» в очередном матче НБА
В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых «Финикс Санс» украинца Алексея Лэня проиграл «Орландо Мэджик», сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 103:109.
На счету Лэня 9 очков и 10 подборов.
Вашингтон — Чикаго 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35).
В: Бил (24), Смит (17 + 7 подборов), Уолл (14 + 20 передач), Маинми (16), Портер (14 + 8 подборов), Богданович (12), Гортат (8 + 8 подборов), Дженнингс (3 + 8 передач).
Ч: Батлер (28), Лопез (25 + 12 подборов), Миротич (15 + 7 подборов), Валентайн (11), Ципзер (8 + 7 подборов),
Филадельфия — Даллас 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18).
Ф: Андерсон (19 + 8 подборов), Ковингтон (18 + 9 подборов), Холмс (17 + 7 подборов), Родригес (13 + 6 передач),
Д: Пауэлл (14), Бареа (11), Новицки (10), Ноэль (9), Карри (7).
Бруклин — Бостон 95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27).
Бр: Лопез (23), Фой (14), Лин (10 + 7 подборов + 6 передач), Николсон (11),
Бо: Краудер (24 + 12 подборов), Брэдли (16), Хорфорд (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Смарт (12), Грин (11), Джонсон (9), Олинык (9).
Детройт — Торонто 75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27).
Д: Джексон (20 + 6 передач), Харрис (14 + 7 подборов), Луэр (12),
Т: Ибака (17 + 9 подборов), ДеРозан (14 + 8 подборов + 6 передач), Кэрролл (12), Пауэлл (11), Валанчюнас (10 + 8 подборов), Джозеф (9 + 7 подборов + 6 передач), Такер (8 + 9 подборов).
Новый Орлеан — Хьюстон 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31).
Н: Хилл (30 + 7 передач), Дэвис (24 + 15 подборов), Холидэй (19 + 6 передач), Фрэйзер (14 + 6 передач), Селден (11), Мур (9), Каннингем (7 + 9 подборов).
Х: Харден (41 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Уильямс (14), Харрелл (13), Гордон (12), Ариза (8 + 8 подборов), Андерсон (8), Беверли (7 + 7 подборов).
Майами — Миннесота 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24).
Ма: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Джонсон (23), Драгич (19 + 10 передач), Дж. Джонсон (17 + 6 передач), Бэббит (8), Макгрудер (7), Рид (8), Эллингтон (7).
Ми: Таунс (31 + 11 подборов), Уиггинс (26), Рубио (20 + 6 передач), Мухаммад (15).
Финикс — Орландо 103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25).
Ф: Уоррен (26), Юлис (19 + 8 передач), Крисс (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (12 + 7 подборов), Букер (10), Лэнь (9 + 10 подборов), Дадли (7).
О: Фурнье (25), Вучевич (18 + 17 подборов), Гордон (17 + 4 блок-шота), Росс (14), Огастин (12), Пэйтон (10 + 11 передач), Грин (2 + 8 подборов).
Л: Кларксон (21), Зубац (18 + 9 подборов), Янг (16), Расселл (14), Нэнс (13), Ингрэм (11), Рэндл (4 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь).
М: Миддлтон (30), Адетокумбо (26 + 8 подборов), Монро (12), Снелл (10), Хенсон (8 + 8 подборов + 4 блок-шота).
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН.
1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 54 победы 14 поражений.
2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 40 29.
3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 27 41.
4 [Финикс Санз] Финикс 22 47.
5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 49.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН.
1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 45 22.
2 [Индиана Пэйсерс] Индиана 35 33.
3 [Милуоки Бакс] Милуоки 34 34.
4 [Детройт Пистонз] Детройт 33 36.
5 [Чикаго Буллз] Чикаго 32 37.
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН.
1 [Бостон Селтикс] Бостон 44 25.
2 [Торонто Рэпторс] Торонто 40 29.
3 [Нью-Йорк Никс]
4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 25 43.
5 [Бруклин Нетс] Бруклин 13 55.
1 [Юта Джаз] Юта 43 26.
2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 39 29.
3 [Денвер Наггетс] Денвер 33 35.
4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 30 37.
5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 28 40.
1 [Сан-Антонио Сперс]
2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 47 22.
3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 39 30.
4 [Даллас Маверикс] Даллас 29 39.
5 [Нью-Орлеан Пеликанс]
1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 42 26.
2 [Атланта Хокс] Атланта 37 31.
3 [Майами Хит] Майами 34 35.
4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 29 39.
5 [Орландо Мэджик] Орландо 25 45.
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