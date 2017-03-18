Баскетболисты «Милуоки» на выезде обыграли «Лейкерс» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Милуоки Бакс» на выезде нанесли поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в
У «Лейкерс» 21 балл и 5 подборов записал на свой счет Джордан Кларксон. Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. ESPN 14 марта сообщил, что баскетболист не будет играть за команду до конца сезона НБА по решению руководства клуба.
В другом матче баскетболисты «Орландо» прервали серию из четырех поражений, обыграв на выезде «Финикс» — 109:103.
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