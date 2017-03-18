Баскетболисты «Милуоки» на выезде обыграли «Лейкерс» в матче чемпионата НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой «Бакс» со счетом 107:103 (31:24, 30:22, 23:31, 23:26). В составе победителей на паркете выделялись Крис Миддлтон (30 очков, 2 подбора) и Яннис Адетокунбо (26 очков, 8 подборов, 5 передач).

У «Лейкерс» 21 балл и 5 подборов записал на свой счет Джордан Кларксон. Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. ESPN 14 марта сообщил, что баскетболист не будет играть за команду до конца сезона НБА по решению руководства клуба.

В другом матче баскетболисты «Орландо» прервали серию из четырех поражений, обыграв на выезде «Финикс» — 109:103.