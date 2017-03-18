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18 марта 2017, 8:40 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в субботу в Новом Орлеане, завершилась победой хозяев паркета со счетом 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31). В составе победителей выделялись Соломон Хилл (30 очков, 6 подборов, 7 передач) и Энтони Дэвис (24 очка, 15 подборов, 3 передачи). У «Хьюстона» трипл-дабл сделал Джеймс Харден (41 очко, 14 подборов, 11 передач).

Следующий матч «Пеликанс» проведут дома 19 марта против «Миннесоты». «Хьюстон» днем ранее сыграет на выезде против «Денвера».

Результаты других встреч игрового дня:

«Филадельфия» — «Даллас» — 116:74;.

«Вашингтон» — «Чикаго» — 112:107;.

«Бруклин» — «Бостон» — 95:98;.

«Детройт» — «Торонто» — 75:87;.

«Майами» — «Миннесота» — 123:105.
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