«Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке обыграли «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в субботу в Новом Орлеане, завершилась победой хозяев паркета со счетом 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31). В составе победителей выделялись Соломон Хилл (30 очков, 6 подборов, 7 передач) и Энтони Дэвис (24 очка, 15 подборов, 3 передачи). У «Хьюстона»
Следующий матч «Пеликанс» проведут дома 19 марта против «Миннесоты». «Хьюстон» днем ранее сыграет на выезде против «Денвера».
Результаты других встреч игрового дня:
«Филадельфия» — «Даллас» — 116:74;.
«Вашингтон» — «Чикаго» — 112:107;.
«Бруклин» — «Бостон» — 95:98;.
«Детройт» — «Торонто» — 75:87;.
«Майами» — «Миннесота» — 123:105.
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