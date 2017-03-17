Бузер рассматривает возможность возвращения в НБА

Об этом в своём «твиттере» написал известный инсайдер Марк Штайн. С 2016 года олимпийский чемпион— 2008 в составе сборной США выступает за китайский «Гуандун Саузерн Тайгерс».



Последним клубом Бузера в НБА был «Лос-Анджелес Лейкерс». Также за свою карьеру он успел поиграть за «Кливленд Кавальерс», «Юта Джаз» и «Чикаго Буллз».



Всего на счету американца 861 игра в регулярном чемпионате. Средняя статистика Бузера за матч составляла 16,2 набранного очка и 9,5 совершенных подборов.