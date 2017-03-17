«Голден Стэйт» разгромил «Орландо», Томпсон набрал 29 очков
МОСКВА, 17 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали победу над «Орландо Мэджик» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, прошедшая в четверг в Окленде, завершилась со счетом 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21) в пользу хозяев паркета. В составе «Уорриорз» 29 очков набрал Клэй Томпсон. Его одноклубник Заза Пачулия сделал
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Кливленд» — «Юта» — 91:83,
«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 102:123,
«Атланта» — «Мемфис» — 91:103,
«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 110:121,
«Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:114.
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