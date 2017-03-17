«Голден Стэйт» разгромил «Орландо», Томпсон набрал 29 очков

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Встреча, прошедшая в четверг в Окленде, завершилась со счетом 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21) в пользу хозяев паркета. В составе «Уорриорз» 29 очков набрал Клэй Томпсон. Его одноклубник Заза Пачулия сделал дабл-дабл — 10 очков и 10 подборов. У «Орландо» по 13 баллов набрали Элфрид Пэйтон и Джефф Грин.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Кливленд» — «Юта» — 91:83,

«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 102:123,

«Атланта» — «Мемфис» — 91:103,

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 110:121,

«Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:114.