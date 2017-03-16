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16 марта 2017, 21:29 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд выбыл до конца сезона из-за травмы локтя

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт. Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд пропустит остаток регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы локтя, сообщается на официальном сайте команды.

Уэйд получил травму в среду в матче против «Мемфиса» (91:98). В четверг он прошел медобследование, которое выявило небольшой перелом и растяжение связок в правом локте.

В текущем сезоне трехкратный чемпиона НБА Уэйд провел 57 матчей, в которых в среднем набирал по 18,6 очка и делал 4,5 подбора и 3,9 передачи.

«Чикаго» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 32 победы после 68 игр.
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