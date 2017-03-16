Стивенс не заинтересован в уходе из «Бостона»

«Все довольно хорошо представляют, в какой ситуации я сейчас нахожусь, и думаю, что я останусь здесь. Мне кажется, что это всем известно. Мне приятно, что мной интересуются команды NCAA. В этой лиге не так много вакантных мест. Но в то же время я действительно рад быть в “Бостоне”.



Мне кажется, что я работал всю жизнь в колледже, хотя пробыл там всего 13 лет. Я счастлив, что у меня была такая возможность», — приводит слова Стивенса Boston Globe.