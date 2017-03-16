«Мемфис» победил в Чикаго, Конли и Марк Газоль набрали по 27 очков, Рондо — 17
В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» на выезде нанёс поражение «Чикаго Буллз» со счётом 98:91.
Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 4 очка, а после перерыва развили преимущество до 14 очков. «Чикаго» в заключительной четверти сумел восстановить равновесие, но уступил, хуже проведя концовку матча.
Самыми результативными игроками матча стали Майк Конли и Марк Газоль, набравшие по 27 очков. Лучшим в составе «Чикаго» с 17 очками оказался Рэджон Рондо.
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