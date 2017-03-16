Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29093844/
16 марта 2017, 8:09 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Мемфис» победил в Чикаго, Конли и Марк Газоль набрали по 27 очков, Рондо — 17

В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» на выезде нанёс поражение «Чикаго Буллз» со счётом 98:91.

Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 4 очка, а после перерыва развили преимущество до 14 очков. «Чикаго» в заключительной четверти сумел восстановить равновесие, но уступил, хуже проведя концовку матча.

Самыми результативными игроками матча стали Майк Конли и Марк Газоль, набравшие по 27 очков. Лучшим в составе «Чикаго» с 17 очками оказался Рэджон Рондо.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!