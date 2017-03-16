Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 4 очка, а после перерыва развили преимущество до 14 очков. «Чикаго» в заключительной четверти сумел восстановить равновесие, но уступил, хуже проведя концовку матча.



Самыми результативными игроками матча стали Майк Конли и Марк Газоль, набравшие по 27 очков. Лучшим в составе «Чикаго» с 17 очками оказался Рэджон Рондо.