Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29093414/
16 марта 2017, 8:24 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Хьюстон» разгромил «Лейкерс» в матче НБА, Харден оформил трипл-дабл

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Хьюстон» крупно победил клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 139:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал Джулиус Рэндл, набравший 32 очка. В составе «Хьюстона» самым результативным стал атакующий защитник Лу Уильямс (30), перешедший в феврале в «Хьюстон» из «Лейкерс». Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, на его счету 18 очков, 12 подборов и 13 передач.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.

«Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 44-ю победу в 68 матчах. «Лейкерс» идут на последнем, 15-м месте на Западе, имея в активе лишь 20 побед после 68 игр.

Результаты других матчей игрового дня:

«Вашингтон» — «Даллас» — 107:112;.

«Индиана» — «Шарлотт» — 98:77;.

«Бостон» — «Миннесота» — 117:104;.

«Детройт» — «Юта» — 83:97;.

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 120:112;.

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 106:110.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Гвардиола: "Манчестер Сити" забыл показать хороший футбол в первом тайме матча с "Монако"

Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Симеоне: "Атлетико" заслужил выход в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов