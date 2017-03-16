«Хьюстон» разгромил «Лейкерс» в матче НБА, Харден оформил трипл-дабл
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Хьюстон» крупно победил клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 139:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал Джулиус Рэндл, набравший 32 очка. В составе «Хьюстона» самым результативным стал атакующий защитник Лу Уильямс (30), перешедший в феврале в «Хьюстон» из «Лейкерс». Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден оформил
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.
«Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 44-ю победу в 68 матчах. «Лейкерс» идут на последнем, 15-м месте на Западе, имея в активе лишь 20 побед после 68 игр.
Результаты других матчей игрового дня:
«Вашингтон» — «Даллас» — 107:112;.
«Индиана» — «Шарлотт» — 98:77;.
«Бостон» — «Миннесота» — 117:104;.
«Детройт» — «Юта» — 83:97;.
«Майами» — «Нью-Орлеан» — 120:112;.
«Сан-Антонио» — «Портленд» — 106:110.
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