«Хьюстон» разгромил «Лейкерс» в матче НБА, Харден оформил трипл-дабл

Самым результативным игроком матча стал Джулиус Рэндл, набравший 32 очка. В составе «Хьюстона» самым результативным стал атакующий защитник Лу Уильямс (30), перешедший в феврале в «Хьюстон» из «Лейкерс». Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, на его счету 18 очков, 12 подборов и 13 передач.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.

«Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 44-ю победу в 68 матчах. «Лейкерс» идут на последнем, 15-м месте на Западе, имея в активе лишь 20 побед после 68 игр.

Результаты других матчей игрового дня:

«Вашингтон» — «Даллас» — 107:112;.

«Индиана» — «Шарлотт» — 98:77;.

«Бостон» — «Миннесота» — 117:104;.

«Детройт» — «Юта» — 83:97;.

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 120:112;.

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 106:110.