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15 марта 2017, 15:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Луол Денг остался вне игры до конца чемпионата

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг не появится на паркете до завершения регулярного чемпионата. О таком решении калифорнийской команды сообщает ESPN.

Тренерский штаб «Лейкерс» намерен дать больше игрового времени молодёжи, в связи с чем ранее подобное решение было озвучено и по центровому Тимофею Мозгову.

Вместе с тем сообщается, что и Мозгов, и Денг приняли такой ход руководства клуба, обсудив его предварительно с главным тренером Люком Уолтоном.

Денг появился в «Лос-Анджелес Лейкерс» минувшим летом, подписав с командой контракт на 4 года, за которые он заработает $ 72 млн.

В текущем сезоне он принял участие в 54 играх, набирая по 7 очков и совершая по 5 подборов в среднем за матч.
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