Луол Денг остался вне игры до конца чемпионата
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг не появится на паркете до завершения регулярного чемпионата. О таком решении калифорнийской команды сообщает ESPN.
Тренерский штаб «Лейкерс» намерен дать больше игрового времени молодёжи, в связи с чем ранее подобное решение было озвучено и по центровому Тимофею Мозгову.
Вместе с тем сообщается, что и Мозгов, и Денг приняли такой ход руководства клуба, обсудив его предварительно с главным тренером Люком Уолтоном.
Денг появился в «Лос-Анджелес Лейкерс» минувшим летом, подписав с командой контракт на 4 года, за которые он заработает $ 72 млн.
В текущем сезоне он принял участие в 54 играх, набирая по 7 очков и совершая по 5 подборов в среднем за матч.
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