Игроки «Никс» недовольны работой главного тренера
Игроки «Никс» перестали воспринимать всерьез главного тренера Джеффа Хорнасека, сообщает New York Daily News.
Отмечается, что главными инициаторами протеста тренерскому штабу стали форварды Кармело Энтони и Кристапс Порзингис, которые часто высказывали недовольство работой тренеров и игрой команды.
Отмечается, что после поражения от «Милуоки» (93:104) Энтони не пришел на послематчевое собрание команды. На данный момент «Никс» идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Хорнасек работает с командой с 2016 года, куда перешел из «Финикса».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter