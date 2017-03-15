29 очков Лилларда помогли «Портленду» разгромить «Нью-Орлеан» «+23»
«Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 100:77.
Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 14 очков, а после перерыва упрочили лидерство, доведя счёт до разгромного.
Самым результативным игроком встречи оказался Дэмьен Лиллард, набравший 29 очков. Лучшим среди игроков «Пеликанс» с 22 очками стал Демаркус Казинс.
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