29 очков Лилларда помогли «Портленду» разгромить «Нью-Орлеан» «+23»

Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 14 очков, а после перерыва упрочили лидерство, доведя счёт до разгромного.



Самым результативным игроком встречи оказался Дэмьен Лиллард, набравший 29 очков. Лучшим среди игроков «Пеликанс» с 22 очками стал Демаркус Казинс.