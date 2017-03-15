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15 марта 2017, 8:25 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию» в матче НБА, Карри набрал 29 очков

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Баскетболисты <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз дома обыграли Филадельфию <span class=error>Севенти</span> <span class=error>Сиксерс</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Окленде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14). Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 29 очков. Клэй Томпсон отметился в протоколе 28 баллами, у Дрэймонда Грина 20 очков, 8 передач и 8 подборов. У гостей 25 баллов набрал Дарио Сарич.

Результаты других матчей:

«Кливленд» — «Детройт» — 128:96,

«Бруклин» — «Оклахома-Сити» — 104:122,

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 87:81,

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 100:77.
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