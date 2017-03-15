«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию» в матче НБА, Карри набрал 29 очков

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Встреча, прошедшая во вторник в Окленде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14). Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 29 очков. Клэй Томпсон отметился в протоколе 28 баллами, у Дрэймонда Грина 20 очков, 8 передач и 8 подборов. У гостей 25 баллов набрал Дарио Сарич.

Результаты других матчей:

«Кливленд» — «Детройт» — 128:96,

«Бруклин» — «Оклахома-Сити» — 104:122,

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 87:81,

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 100:77.