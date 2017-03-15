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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29079982/
15 марта 2017, 8:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» оказался сильнее «Индианы», Энтони и Джордж набрали по 22 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете нанёс поражение «Индиане Пэйсерс» со счётом 87:81.

После первой половины встречи гости вели в счёте с разницей в 10 очков, однако после перерыва позволили «Никс» перехватить инициативу и довести матч до победы. Это первая победа команды из «Нью-Йорка» после трёх кряду поражений.

Самыми результативными игроками встречи стали Кармело Энтони из «Нью-Йорка» (22 очка + 13 подборов) и Пол Джордж из «Индианы» (22+10).
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