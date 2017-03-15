«Оклахома» обыграла «Бруклин» в матче НБА, Уэстбрук сделал 33-й трипл-дабл в сезоне
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. «Оклахома» победила «Бруклин» со счетом 122:104 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер гостей Расселл Уэстбрук оформил 33-й
трипл-дабл в сезоне и 70-й — в карьере..
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Уэстбрук, который оформил 33-й
28-летний баскетболист занимает второе место за всю историю лиги по числу
Кроме того, данный
«Оклахома» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 35-ю победу в 67 матчах. «Бруклин» потерпел 53-е поражение в 66 матчах текущего чемпионата.
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