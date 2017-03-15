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15 марта 2017, 7:36 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Оклахома» обыграла «Бруклин» в матче НБА, Уэстбрук сделал 33-й трипл-дабл в сезоне

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. «Оклахома» победила «Бруклин» со счетом 122:104 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер гостей Расселл Уэстбрук оформил 33-й трипл-дабл в сезоне и 70-й — в карьере..

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Уэстбрук, который оформил 33-й трипл-дабл в сезоне. На его счету 25 очков, 12 подборов и 19 передач.

28-летний баскетболист занимает второе место за всю историю лиги по числу трипл-даблов за один сезон, выше него по этому показателю значится лишь знаменитый разыгрывающий «Милуоки» Оскар Робертсон (41 трипл-дабл в сезоне-1961/62).

Кроме того, данный трипл-дабл стал 70-м в карьере Уэстбрука. Ранее подобной отметки в истории лиги достигали лишь четверо баскетболистов: Оскар Робертсон (181 трипл- дабл в карьере), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107) и Чемберлен (78).

«Оклахома» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 35-ю победу в 67 матчах. «Бруклин» потерпел 53-е поражение в 66 матчах текущего чемпионата.
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