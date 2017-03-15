16 очков Ирвинга и трипл-дабл Джеймса помогли «Кливленду» разгромить «Детройт»

«Кавальерс» завершили первую четверть с перевесом в 18 очков и в дальнейшем лишь увеличивали свой отрыв, завершив встречу с разгромным счётом.



Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг из «Кливленда», набравший 26 очков, а его партнёр по команде Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 16 очков, 12 передач и 11 подборов. Лучшим в составе «Детройта» с 17 очками оказался Тобиас Харрис.