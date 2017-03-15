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15 марта 2017, 7:50 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

16 очков Ирвинга и трипл-дабл Джеймса помогли «Кливленду» разгромить «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете выиграл у «Детройт Пистонс» со счётом 128:96.

«Кавальерс» завершили первую четверть с перевесом в 18 очков и в дальнейшем лишь увеличивали свой отрыв, завершив встречу с разгромным счётом.

Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг из «Кливленда», набравший 26 очков, а его партнёр по команде Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 16 очков, 12 передач и 11 подборов. Лучшим в составе «Детройта» с 17 очками оказался Тобиас Харрис.
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