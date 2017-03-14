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14 марта 2017, 20:08 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

СМИ: Мозгов не будет играть за «Лейкерс» до конца сезона по решению руководства

Руководство «Лейкерс» приняло решение о том, что российский центровой Тимофей Мозгов не будет играть за клуб до конца текущего сезона, утверждает ESPN.

Руководство Лейкерс приняло решение о том что российский центровой Тимофей Мозгов не будет играть за клуб до конца текущего сезона утверждает ESPN. Увеличить
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Это обусловлено тем, что калифорнийцы хотят предоставить больше игрового времени молодежи.

В последний раз Мозгов выходил на паркет 5 марта во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Орлеаном» (97:105). «Лейкерс» потерял шансы на выход в плей-офф НБА и занимает последнее место в Западной конференции, имея в своем активе 30 очков после 67 игр.
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