Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29076205/
14 марта 2017, 19:10 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Мозгов пропустит остаток чемпионата

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов пропустит остаток сезона.

Центровой Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> Тимофей Мозгов пропустит остаток сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает инсайдер Марк Спирс. В стане калифорнийской команды настроены под конец регулярного чемпионата дать больше игрового времени молодёжи.

В нынешнем розыгрыше НБА россиянин провёл на паркете 52 игры в составе «Лейкерс», 50 из них он начинал в стартовом составе. Средние показатели Мозгова за игру составляют 7 очков, 5 подборов и 0,8 передачи.

Минувший сезон центровой провёл в «Кливленд Кавальерс», завоевав с командой из Огайо чемпионский перстень.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!