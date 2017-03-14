Мозгов пропустит остаток чемпионата

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Об этом сообщает инсайдер Марк Спирс. В стане калифорнийской команды настроены под конец регулярного чемпионата дать больше игрового времени молодёжи.



В нынешнем розыгрыше НБА россиянин провёл на паркете 52 игры в составе «Лейкерс», 50 из них он начинал в стартовом составе. Средние показатели Мозгова за игру составляют 7 очков, 5 подборов и 0,8 передачи.



Минувший сезон центровой провёл в «Кливленд Кавальерс», завоевав с командой из Огайо чемпионский перстень.