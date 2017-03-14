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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29067442/
14 марта 2017, 11:19 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

24 очка Картера помогли «Мемфису» разгромить «Милуоки»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете крупно обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:93.

В первой половине подопечные Дэвида Физдэйла выиграли обе четверти и добыли комфортное преимущество «+10». После перерыва баскетболисты «Милуоки» не сумели переломить ход встречи. В итоге матч закончился с разницей «+20» в пользу «Гриззлиз».

Самым результативным игроком поединка стал Винс Картер, набравший 24 очка. Майк Конли оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 результативных передач. В составе «Бакс» лучшим с 18 очками был Яннис Адетокунбо.
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