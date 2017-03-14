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14 марта 2017, 9:38 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Кливленд Кавальерс» подписал контракт с Сандерсом и отказался от Богута

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Ларри Сандерсом и выставлении Эндрю Богута на драфт отказов.

Сандерс пополнил состав «Кливленда» на правах свободного агента, так как пребывал без клуба с 2015 года. Ранее 28-летний центровой провел в НБА пять сезонов в составе «Милуоки Бакс», в среднем за игру набирая 6,5 очков и делая по 5,8 подбора и 1,84 блокшота.

Богут подписал контракт с «Кавальерс» 2 марта, но успел провести за команду всего 58 секунд. В первом же матче с «Майами Хит» центровой получил перелом большой берцовой кости и выбыл из строя до конца сезона.
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