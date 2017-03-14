«Кливленд Кавальерс» подписал контракт с Сандерсом и отказался от Богута
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Ларри Сандерсом и выставлении Эндрю Богута на драфт отказов.
Сандерс пополнил состав «Кливленда» на правах свободного агента, так как пребывал без клуба с 2015 года. Ранее 28-летний центровой провел в НБА пять сезонов в составе «Милуоки Бакс», в среднем за игру набирая 6,5 очков и делая по 5,8 подбора и 1,84 блокшота.
Богут подписал контракт с «Кавальерс» 2 марта, но успел провести за команду всего 58 секунд. В первом же матче с «Майами Хит» центровой получил перелом большой берцовой кости и выбыл из строя до конца сезона.
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