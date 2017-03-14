«Сан-Антонио» сместил «Голден Стэйт» с первого места в чемпионате НБА
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Сан-Антонио» обыграл «Атланту» со счетом 107:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и возглавил турнирную таблицу.
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Сан-Антонио» Леонард Кавай (24 очка).
Благодаря победе «Сан-Антонио» сместил «Голден Стэйт» с первого места в чемпионате, обе команды имеют по 52 победы и 14 поражений, однако техасский клуб вышел в лидеры за счет двух побед в личных играх.
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