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14 марта 2017, 9:50 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Сан-Антонио» сместил «Голден Стэйт» с первого места в чемпионате НБА

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Сан-Антонио» обыграл «Атланту» со счетом 107:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и возглавил турнирную таблицу.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Сан-Антонио» Леонард Кавай (24 очка).

Благодаря победе «Сан-Антонио» сместил «Голден Стэйт» с первого места в чемпионате, обе команды имеют по 52 победы и 14 поражений, однако техасский клуб вышел в лидеры за счет двух побед в личных играх.
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