«Сан-Антонио» сместил «Голден Стэйт» с первого места в чемпионате НБА

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Сан-Антонио» Леонард Кавай (24 очка).

Благодаря победе «Сан-Антонио» сместил «Голден Стэйт» с первого места в чемпионате, обе команды имеют по 52 победы и 14 поражений, однако техасский клуб вышел в лидеры за счет двух побед в личных играх.