«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Денверу»
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. «Денвер Наггетс» на своем паркете крупно обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Встреча, прошедшая в понедельник в столице штата Колорадо, завершилась со счетом 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25) в пользу хозяев. У победителей по 22 очка набрали Джамал Мюррей и Уилл Бартон, а Мэйсон Пламли оформил
В другом матче «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счетом 120:115. У победителей Даррен Коллисон оформил
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