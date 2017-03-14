«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Денверу»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в столице штата Колорадо, завершилась со счетом 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25) в пользу хозяев. У победителей по 22 очка набрали Джамал Мюррей и Уилл Бартон, а Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл (15 очков + 10 подборов). У «Лейкерс» дабл-даблом отметился Ивица Зубац (25 очков + 11 подборов). Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.