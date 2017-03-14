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14 марта 2017, 9:37 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Денверу»

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. «Денвер Наггетс» на своем паркете крупно обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча, прошедшая в понедельник в столице штата Колорадо, завершилась со счетом 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25) в пользу хозяев. У победителей по 22 очка набрали Джамал Мюррей и Уилл Бартон, а Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл (15 очков + 10 подборов). У «Лейкерс» дабл-даблом отметился Ивица Зубац (25 очков + 11 подборов). Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

В другом матче «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счетом 120:115. У победителей Даррен Коллисон оформил дабл-дабл (19 очков + 13 передач), столько же очков своей команде принес Энтони Толливер. В составе гостей самым результативным был Никола Вучевич (23 очка), а Элфрид Пэйтон оформил трипл-дабл (13 очков + 10 подборов + 13 передач).
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