«Клипперс» уступили «Юте», несмотря на 33 очка Криса Пола
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл на выезде «Юте Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в понедельник в
Результаты других матчей:
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 109:115,
«Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 100:78,
«Мемфис Гризлис» — «Милуоки Бакс» — 113:93,
«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 119:104,
«Сан-Антонио Сперс» — «Атланта Хокс» — 107:99.
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