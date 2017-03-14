«Клипперс» уступили «Юте», несмотря на 33 очка Криса Пола

Встреча, прошедшая в понедельник в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол, набравший 33 очка. У победителей больше всех набросал Гордон Хэйворд (27 очков), а Руди Гобер оформил дабл-дабл (11 очков + 10 подборов).

Результаты других матчей:

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 109:115,

«Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 100:78,

«Мемфис Гризлис» — «Милуоки Бакс» — 113:93,

«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 119:104,

«Сан-Антонио Сперс» — «Атланта Хокс» — 107:99.