Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29064293/
13 марта 2017, 23:34 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Карри: Джеймс Харден — MVP сезона

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри назвал защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена самым ценным игроком текущего сезона. Условием при выборе Карри было то, что он не мог назвать себя или кого-то из своих одноклубников.

Разыгрывающий <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Карри</span> назвал защитника Хьюстон <span class=error>Рокетс</span> Джеймса <span class=error>Хардена</span> самым ценным игроком текущего сезона. Условием при выборе <span class=error>Карри</span> было то что он не мог назвать себя или <nobr>кого-то </nobr>из своих одноклубников. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лучше бы вы спросили меня после 60 игр или всего сезона. Сейчас это, вероятно, Джеймс. Результаты его команды лучше, чем у команды Расселла Уэстбрука», — сказал Карри в эфире The Dan Patrick Show.

Карри получал приз MVP по итогам двух последних сезонов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!