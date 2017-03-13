Карри: Джеймс Харден — MVP сезона
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри назвал защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена самым ценным игроком текущего сезона. Условием при выборе Карри было то, что он не мог назвать себя или
кого-то из своих одноклубников.
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«Лучше бы вы спросили меня после 60 игр или всего сезона. Сейчас это, вероятно, Джеймс. Результаты его команды лучше, чем у команды Расселла Уэстбрука», — сказал Карри в эфире The Dan Patrick Show.
Карри получал приз MVP по итогам двух последних сезонов.
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