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«Лучше бы вы спросили меня после 60 игр или всего сезона. Сейчас это, вероятно, Джеймс. Результаты его команды лучше, чем у команды Расселла Уэстбрука», — сказал Карри в эфире The Dan Patrick Show.



Карри получал приз MVP по итогам двух последних сезонов.