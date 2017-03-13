«Филадельфия» рассталась с Харпером
Руководство «Филадельфия Сиксерс» приняло решение расстаться с тяжёлым форвардом Джастином Харпером, сообщает The Philadelphia Inquirer.
Об этом решении игроку сообщили сразу после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» 12 марта, в котором «Сиксерс» одержали победу со счётом 118:116.
В текущем сезоне Харпер принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал по 4 очка, а также совершал по 2 подбора и отдавал по 0,7 результативной передачи.
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