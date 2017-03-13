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13 марта 2017, 9:00 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Филадельфии» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Филадельфии» со счетом 116:118 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Российский центровой пропустил третий матч подряд по решению тренера. Увеличить
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Самым результативным у хозяев стал Джордан Кларксон, набравший 30 очков. Российский центровой Тимофей Мозгов пропустил третий матч подряд по решению тренера, его сменщики Тарик Блэк и Ивица Зубац набрали по шесть и 10 очков соответственно. В составе «Филадельфии» лучшим стал Дарио Шарич с 29 очками.

«Лейкерс» занимают последнее место в Западной конференции, одержав лишь 20 побед в 66 матчах. «Филадельфия» идет на 13-й строчке на Востоке.
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