Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Кливленд» в матче НБА
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Хьюстон» обыграл «Кливденд» со счетом 117:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден, сделавший
«Кливленд» занимает первое место в Восточной конференции, «Хьюстон» — третье на Западе.
В другом матче «Портленд» в гостях переиграл «Финикс» — 110:101. У победителей 39 очков на счету Дэмиэна Лилларда.
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