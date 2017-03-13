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13 марта 2017, 8:59 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Кливленд» в матче НБА

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Хьюстон» обыграл «Кливденд» со счетом 117:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лидер Рокетс набрал 38 очков сделал 10 подборов и 11 передач. Увеличить
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Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл — 38 очков + 10 подборов + 11 передач. У проигравших 30 очков на счету Леброна Джеймса.

«Кливленд» занимает первое место в Восточной конференции, «Хьюстон» — третье на Западе.

В другом матче «Портленд» в гостях переиграл «Финикс» — 110:101. У победителей 39 очков на счету Дэмиэна Лилларда.
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