Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Кливленд» в матче НБА

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Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл — 38 очков + 10 подборов + 11 передач. У проигравших 30 очков на счету Леброна Джеймса.

«Кливленд» занимает первое место в Восточной конференции, «Хьюстон» — третье на Западе.

В другом матче «Портленд» в гостях переиграл «Финикс» — 110:101. У победителей 39 очков на счету Дэмиэна Лилларда.