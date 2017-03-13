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13 марта 2017, 8:52 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 120:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 120:112. Увеличить
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Самым результативным у победителей стал Брук Лопес, набравший 25 очков. У проигравших 27 очков на счету Кармело Энтони.

«Бруклин» занимает последнее место в лиге, одержав лишь 12 побед в 65 матчах. Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова уже потерял шансы на выход в плей-офф. «Нью-Йорк» находится на 12-й строчке в Восточной конференции.

В другом матче дня «Индиана» дома обыграла «Майами» со счетом 102:98.
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