«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 120:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным у победителей стал Брук Лопес, набравший 25 очков. У проигравших 27 очков на счету Кармело Энтони.
«Бруклин» занимает последнее место в лиге, одержав лишь 12 побед в 65 матчах. Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова уже потерял шансы на выход в
В другом матче дня «Индиана» дома обыграла «Майами» со счетом 102:98.
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