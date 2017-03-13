«Бостон» разгромил «Чикаго» в матче чемпионата НБА

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев и один из самых низких игроков в истории лиги (рост 175 см) Айзея Томас, набравший 22 очка. 28-летний защитник установил рекорд клуба и НБА в целом, реализовав хотя бы один трехочковый бросок в 43-й игре кряду.

«Чикаго» установил два антирекорда сезона лиги: за первую четверть игроки «Буллз» первыми в сезоне не смогли реализовать ни одного броска из «трехсекундной зоны», а также набрали за первую половину встречи лишь 26 очков (у «Бостона» на тот момент было на 20 очков больше).