«Бостон» разгромил «Чикаго» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Бостон» одержал крупную победу над «Чикаго» со счетом 100:80 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев и один из самых низких игроков в истории лиги (рост 175 см) Айзея Томас, набравший 22 очка. 28-летний защитник установил рекорд клуба и НБА в целом, реализовав хотя бы один трехочковый бросок в 43-й игре кряду.
«Чикаго» установил два антирекорда сезона лиги: за первую четверть игроки «Буллз» первыми в сезоне не смогли реализовать ни одного броска из «трехсекундной зоны», а также набрали за первую половину встречи лишь 26 очков (у «Бостона» на тот момент было на 20 очков больше).
«Бостон» благодаря данной победе вернулся на вторую строчку в Восточной конференции, одержав 42-ю победу в 67 встречах. «Чикаго» с 31 победой в 66 встречах идет 10-м, отставая на одну победу от занимающего дающую возможность сыграть в
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