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12 марта 2017, 11:28 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Энтони Дэвис повторил феноменальное достижение Мозеса Мэлоуна и Шакила О’Нила

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис набрал 46 очков и совершил 21 подбор, не допустив ни одной потери в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».

Таким образом, он стал лишь третьим игроком в истории лиги, сумевшим записать в актив как минимум 40 очков и 20 подборов за поединок без единой потери. Ранее это удавалось только Мозесу Мэлоуну в сезоне-1981/82 и Шакилу О’Нилу в сезоне-1994/95.
Кроме того, Дэвис в этой встрече отдал 3 результативные передачи и поставил блок-шот.
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