Энтони Дэвис повторил феноменальное достижение Мозеса Мэлоуна и Шакила О’Нила

Таким образом, он стал лишь третьим игроком в истории лиги, сумевшим записать в актив как минимум 40 очков и 20 подборов за поединок без единой потери. Ранее это удавалось только Мозесу Мэлоуну в сезоне-1981/82 и Шакилу О’Нилу в сезоне-1994/95.

Кроме того, Дэвис в этой встрече отдал 3 результативные передачи и поставил блок-шот.