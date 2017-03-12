«Вашингтон» одержал пятую победу подряд в НБА, в овертайме обыграв «Портленд»
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Вашингтон Уизардс» в овертайме нанесли гостевое поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в Портленде, закончилась со счетом 125:124 (30:36, 19:34, 33:21, 30:21, 13:12) в пользу гостей, которые одержали пятую победу подряд.
В составе победителей самым результативным стад Джон Уолл, набравший 39 очков;
В другом матче «Денвер» в гостях победил «Сакраменто» — 105:92 (25:19, 29:25, 21:25, 30:23).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter