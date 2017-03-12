«Вашингтон» одержал пятую победу подряд в НБА, в овертайме обыграв «Портленд»

Игра, прошедшая в Портленде, закончилась со счетом 125:124 (30:36, 19:34, 33:21, 30:21, 13:12) в пользу гостей, которые одержали пятую победу подряд.

В составе победителей самым результативным стад Джон Уолл, набравший 39 очков; дабл-даблы оформили Отто Портер (18 очков + 10 подборов), Марчин Гортат (15 очков + 15 подборов) и Маркифф Моррис (13 очков + 11 подборов). Самыми результативными у хозяев стали Си Джей Макколлум и Дамиан Лиллард, набравшие 34 и 33 очка соответственно.

В другом матче «Денвер» в гостях победил «Сакраменто» — 105:92 (25:19, 29:25, 21:25, 30:23).