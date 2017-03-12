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12 марта 2017, 9:49 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт» со счетом 107:85 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Голден Стэйт провел матч без своих лидеров — Стивена Карри Клэя Томпсона Дрэймонда Грина и Андре Игуодала. Увеличить
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В составе победителей лучшим стал Пэтти Миллс, набравший 21 очко. В составе проигравших 36 очков на счету Иана Кларка.

«Голден Стэйт» провел матч без своих лидеров — Стивена Карри, Клэя Томпсона, Дрэймонда Грина и Андре Игуодала. Главный тренер Стив Керр решил предоставить им отдых, так как для его команды эта встреча стала второй за два дня.

«Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» продолжают занимать соответственно первую и вторую позиции в турнирной таблице Западной конференции.

Другие результаты:

«Майами» — «Торонто» — 104:89.

«Милуоки» — «Миннесота» — 102:95.
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