Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Орландо» в матче НБА
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Кливленд» обыграл «Орландо» со счетом 116:104 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, который оформил
Джеймс сделал девятый
Результаты других матчей:
«Клипперс» — «Филадельфия» — 112:100.
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 112:92.
«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 122:125 ОТ.
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