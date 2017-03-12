Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Орландо» в матче НБА

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Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл — 24 очка, 12 подборов и 13 передач за 37 минут.

Джеймс сделал девятый трипл-дабл в сезоне, что является лучшим для него показателем.

Результаты других матчей:

«Клипперс» — «Филадельфия» — 112:100.

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 112:92.

«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 122:125 ОТ.