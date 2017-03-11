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11 марта 2017, 23:09 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» подписали второй 10-дневный контракт с Дэвидом Нвабой

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на своём официальном сайте объявил о подписании второго 10-дневного контракта с атакующим защитником Дэвидом Нвабой.

В рамках первого 10-дневного контракта Нваба отыграл за «Лейкерс» в пяти матчах НБА, набирая 2,6 очка и 1,6 подбора за проведённые в среднем на паркете за игру 11,2 минуты.

Текущий сезон Нваба начинал в лиге развития, где выступал за «Лос-Анджелес Дифендерс» со средними показателями за игру в 13,9 очка, 7,0 подбора, 1,2 бок-шота и 1,1 передачи.
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