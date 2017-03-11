Баскетболисты «Сан-Антонио» Олдридж и Ленард выбыли на неопределенный срок

Олдридж не поможет «Сперс» в ближайшее время из-за возникшей аритмии сердца. Ленард получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» (92:102) в четверг. О сроках возвращения баскетболистов в состав будет сообщено позднее.

Олдридж и Ленард гарантировано пропустят субботний домашний матч «регулярки» с финалистом прошлого сезона «Голден Стэйт Уорриорз». При этом ранее было объявлено, что у «воинов» не сыграют Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Андре Игудала.

Олдридж в нынешнем сезоне провел за «Сперс» 58 матчей, набирая в среднем по 17,3 очка, 7,4 подбора, 2,0 передачи и 1,1 блок-шота. Средняя результативность Ленарда в 58 играх составляет 26,2 очка, 5,9 подбора, 3,4 передачи и 1,9 перехвата.