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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29044312/
11 марта 2017, 22:07 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболисты «Сан-Антонио» Олдридж и Ленард выбыли на неопределенный срок

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Форварды «Сан-Антонио Сперс» Ламаркус Олдридж и Кавай Ленард выбыли на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщается на официальном сайте клуба НБА.

Олдридж не поможет «Сперс» в ближайшее время из-за возникшей аритмии сердца. Ленард получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» (92:102) в четверг. О сроках возвращения баскетболистов в состав будет сообщено позднее.

Олдридж и Ленард гарантировано пропустят субботний домашний матч «регулярки» с финалистом прошлого сезона «Голден Стэйт Уорриорз». При этом ранее было объявлено, что у «воинов» не сыграют Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Андре Игудала.

Олдридж в нынешнем сезоне провел за «Сперс» 58 матчей, набирая в среднем по 17,3 очка, 7,4 подбора, 2,0 передачи и 1,1 блок-шота. Средняя результативность Ленарда в 58 играх составляет 26,2 очка, 5,9 подбора, 3,4 передачи и 1,9 перехвата.

«Сан-Антонио» с 50 победами в 64 играх занимает второе место в Западной конференции НБА, уступая лишь «Голден Стэйт», в активе которого 52 победы в 65 встречах. Оба клуба уже гарантировали себе участие в плей-офф.
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