Баскетболисты «Сан-Антонио» Олдридж и Ленард выбыли на неопределенный срок
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Форварды «Сан-Антонио Сперс» Ламаркус Олдридж и Кавай Ленард выбыли на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщается на официальном сайте клуба НБА.
Олдридж не поможет «Сперс» в ближайшее время
Олдридж и Ленард гарантировано пропустят субботний домашний матч «регулярки» с финалистом прошлого сезона «Голден Стэйт Уорриорз». При этом ранее было объявлено, что у «воинов» не сыграют Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Андре Игудала.
Олдридж в нынешнем сезоне провел за «Сперс» 58 матчей, набирая в среднем по 17,3 очка, 7,4 подбора, 2,0 передачи и 1,1
«Сан-Антонио» с 50 победами в 64 играх занимает второе место в Западной конференции НБА, уступая лишь «Голден Стэйт», в активе которого 52 победы в 65 встречах. Оба клуба уже гарантировали себе участие в
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