Ламар Одом и Тристан Томпсон поссорились в доме Хлои Кардашьян

Женщина решила познакомить игроков, надеясь сохранить тёплые отношения с Одомом.



Одом пришёл в дом Кардашьян с двумя друзьями, и между ним и Томпсоном быстро возникло напряжение. В итоге друзьям Одома пришлось растаскивать игроков, сообщает Radar Online.



Отметим, что ранее Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс» заявил, что разрыв с Кардашьян помог ему прибавить в игре.