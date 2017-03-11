Ламар Одом и Тристан Томпсон поссорились в доме Хлои Кардашьян
Бывший игрок НБА Ламар Одом и мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон устроили ссору в доме бывшей жены первого и нынешней подруги второго Хлои Кардашьян.
Женщина решила познакомить игроков, надеясь сохранить тёплые отношения с Одомом.
Одом пришёл в дом Кардашьян с двумя друзьями, и между ним и Томпсоном быстро возникло напряжение. В итоге друзьям Одома пришлось растаскивать игроков, сообщает Radar Online.
Отметим, что ранее Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс» заявил, что разрыв с Кардашьян помог ему прибавить в игре.
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