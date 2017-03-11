Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29042495/
11 марта 2017, 15:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ламар Одом и Тристан Томпсон поссорились в доме Хлои Кардашьян

Бывший игрок НБА Ламар Одом и мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон устроили ссору в доме бывшей жены первого и нынешней подруги второго Хлои Кардашьян.

Женщина решила познакомить игроков, надеясь сохранить тёплые отношения с Одомом.

Одом пришёл в дом Кардашьян с двумя друзьями, и между ним и Томпсоном быстро возникло напряжение. В итоге друзьям Одома пришлось растаскивать игроков, сообщает Radar Online.

Отметим, что ранее Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс» заявил, что разрыв с Кардашьян помог ему прибавить в игре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Комиссионер НБА и Джордан примирили бывшего центрового «Нью-Йорка» и владельца клуба

Комиссионер НБА и Джордан примирили бывшего центрового «Нью-Йорка» и владельца клуба

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выступила с заявлением комиссара лиги Адама Сильвера о примирении бывшего центрового клуба «Нью-Йорк Никс» Чарльза Оукли, который на прошлой неделе был арестован на трибуне арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, и владельца клуба Джеймса Долана.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»