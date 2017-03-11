Брук Лопес пропустил матч с «Далласом» из-за травмы голеностопа

28-летний баскетболист получил травму в игре с «Атлантой Хоукс», которая завершилась поражением «Нетс» со счётом 105:110. Участие Лопеса в предстоящем матче с «Нью-Йорк Никс» находится под вопросом.



В этом сезоне Брук проводит на паркете по 29,6 минуты, собирая коллекцию из 20,3 очка, 5,1 подбора, 2,5 передачи, 1,8 блок-шота и 0,6 перехвата в среднем за игру.