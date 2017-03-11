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11 марта 2017, 15:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Брук Лопес пропустил матч с «Далласом» из-за травмы голеностопа

Центровой «Бруклин Нетс» Брук Лопес не сыграл в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (96:105) из-за растяжения связок правого голеностопа, сообщает ESPN.

28-летний баскетболист получил травму в игре с «Атлантой Хоукс», которая завершилась поражением «Нетс» со счётом 105:110. Участие Лопеса в предстоящем матче с «Нью-Йорк Никс» находится под вопросом.

В этом сезоне Брук проводит на паркете по 29,6 минуты, собирая коллекцию из 20,3 очка, 5,1 подбора, 2,5 передачи, 1,8 блок-шота и 0,6 перехвата в среднем за игру.
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