«Вашингтон» в овертайме обыграл «Сакраменто» в матче НБА, Брэдли Бил набрал 38 очков
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Вашингтона» обыграли «Сакраменто» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу в Сакраменто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 130:122 (28:32, 28:36, 26:29, 34:19, 14:6). Самым результативным игроком матча стал защитник «Уизардз» Брэдли Бил, сделавший
«Сакраменто» уступил в седьмом матче подряд. Победная серия «Вашингтона» насчитывает 4 матча.
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