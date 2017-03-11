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11 марта 2017, 10:59 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Сакраменто» в матче НБА, Брэдли Бил набрал 38 очков

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Вашингтона» обыграли «Сакраменто» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в пятницу в Сакраменто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 130:122 (28:32, 28:36, 26:29, 34:19, 14:6). Самым результативным игроком матча стал защитник «Уизардз» Брэдли Бил, сделавший дабл-дабл — 38 очков и 10 подборов. Еще один дабл-дабл в составе победителей у Джона Уолла — 25 очков и 12 передач. В составе «Сакраменто» выделился Уилли Коули-Стайн, который набросал 20 очков и добавил к ним 13 подборов.

«Сакраменто» уступил в седьмом матче подряд. Победная серия «Вашингтона» насчитывает 4 матча.
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МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Андре Игудала и Клэй Томпсон не сыграют в выездном матче НБА с «Сан-Антонио», сообщается на официальном сайте «Уорриорз».
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