«Вашингтон» в овертайме обыграл «Сакраменто» в матче НБА, Брэдли Бил набрал 38 очков

Встреча, прошедшая в пятницу в Сакраменто, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 130:122 (28:32, 28:36, 26:29, 34:19, 14:6). Самым результативным игроком матча стал защитник «Уизардз» Брэдли Бил, сделавший дабл-дабл — 38 очков и 10 подборов. Еще один дабл-дабл в составе победителей у Джона Уолла — 25 очков и 12 передач. В составе «Сакраменто» выделился Уилли Коули-Стайн, который набросал 20 очков и добавил к ним 13 подборов.

«Сакраменто» уступил в седьмом матче подряд. Победная серия «Вашингтона» насчитывает 4 матча.