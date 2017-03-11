Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Бостон» в матче НБА
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Денвера» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу в Денвере, завершилась победой хозяев паркета со счетом 119:99 (35:25, 30:29, 29:26, 25:19).
Результаты других матчей:
«Шарлотт» — «Орландо» — 121:81,
«Атланта» — «Торонто» — 105:99,
«Милуоки» — «Индиана» — 99:85,
«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 103:102,
«Чикаго» — «Хьюстон» — 94:115,
«Даллас» — «Бруклин» — 105:96.
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