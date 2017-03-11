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11 марта 2017, 10:57 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Бостон» в матче НБА

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Денвера» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в пятницу в Денвере, завершилась победой хозяев паркета со счетом 119:99 (35:25, 30:29, 29:26, 25:19). Дабл-дабл в составе победителей сделал Никола Йокич (21 очко и 10 подборов), Уилсон Чендлер набрал 23 очка. У «Бостона» выделился Айзея Томас, который набросал 21 очко.

Результаты других матчей:

«Шарлотт» — «Орландо» — 121:81,

«Атланта» — «Торонто» — 105:99,

«Милуоки» — «Индиана» — 99:85,

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 103:102,

«Чикаго» — «Хьюстон» — 94:115,

«Даллас» — «Бруклин» — 105:96.
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