Карри обошел собственного отца в списке самых результативных игроков в истории НБА

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В гостевом матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» со счетом 102:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 30 очков. Карри набрал 26 очков, совершил 6 подборов и отдал 7 результативных передач.

Всего в активе Стефена Карри теперь 12 682 очка за 559 игр в регулярных чемпионатах. Таким образом, он вышел на 220-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА и превзошел достижение собственного отца Делла Карри, который выступал в НБА за «Юту», «Кливленд», «Шарлотт», «Милуоки» и «Торонто» в период с 1986 по 2002 гг. Карри- старший провел в регулярных чемпионатах НБА 1083 матча и набрал 12 670 очков.

Делл Карри, которому в июне исполнится 53 года, выступал на позиции разыгрывающего защитника. По итогам сезона-1993/94 он был признан лучшим шестым игроком в лиге.

Стефен Карри является одним из лучших игроков лиги по реализации трехочковых бросков, он становился лидером регулярного чемпионата НБА по этому показателю в 2013, 2015 и 2016 годах. Кроме того, именно ему принадлежит абсолютный рекорд лиги по числу реализованных за сезон трехочковых попаданий (402), который он установил по ходу сезона-2015/16.