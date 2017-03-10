Хуже «Лейкерс». Как травма Дюранта подкосила «Голден Стэйт»

Незадолго до того, как баскетболисты «Голден Стэйт» сподобились набрать всего 86 очков в проигранном матче регулярного чемпионата НБА с «Бостоном», реализовав жалкие 20% трёхочковых, Кевин Дюрант отказался давать прямой ответ на вопрос, когда планируется его возвращение в строй после растяжения связок колена. Повреждения, обещающего вывести форварда из строя аж до начала плей-офф.



«Я об этом сейчас даже не думаю, — сказал лидер “Уорриорз” по очкам, подборам и блок-шотам в текущем регулярном чемпионате. — Как только мой организм даст мне понять, что он готов, я вернусь на паркет».



Самого Дюранта, быть может, конкретные сроки восстановления не очень-то и тревожат, а вот тренерский штаб калифорнийцев — наверняка. С того момента, как ведущая команда ассоциации потеряла звёздного свободного агента с рынка-2016, эффективность её игры в нападении упала до неприлично низкого уровня.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQ4ZAPGDmYH/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Golden State Warriors (@warriors)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-24T04:34:30+00:00">Feb 23, 2017 at 8:34pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Голден Стэйт» потерпел три поражения в пяти матчах, которые Кевин пропустил из-за травмы, полученной в дебюте поединка с «Вашингтоном» в ночь на 1 марта. Уже дважды с начала месяца атаку «Уорриорз» затормозили на подступах к отметке в 90 очков за игру — подобное случалось только семь раз с начала сезона-2014/15, включая и ставшее легендарным фиаско в седьмой встрече финальной серии с «Кливлендом».



«Селтикс», третья с конца команда лиги по качеству игры в обороне в заключительных четвертях, позволила «Голден Стэйт» наковырять кошмарные 12 баллов за 12 минут, победив в Окленде с не свойственным поединкам с участием вице-чемпиона счётом 96:86.

«Наши болельщики покидали трибуны до финальной сирены, а мы не дали им никаких поводов для радости», — резюмировал плеймейкер «Уорриорз» Стивен Карри.



А всё потому, что теперь у соперников калифорнийцев стало на одну причину для головной боли меньше.



Со здоровым Дюрантом, набирающим в среднем 25,3 очка за игру, «Голден Стэйт» мог похвастать лучшим в НБА показателем продуктивности нападения — 114,3 балла в пересчёте на 100 владений. В пяти встречах без Кевина дружина Стива Керра с трудом вышла на 103,7 балла. Это 25-й результат в лиге, в аккурат между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройтом».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRRfDsGDDME/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Golden State Warriors (@warriors) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-05T22:28:25+00:00">Mar 5, 2017 at 2:28pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Атака «Уорриорз» базируется на движении мяча и игроков, а оно, в свою очередь, создаёт баскетболистам возможности для свободного броска. На секунду представьте себе обычное владение «Хьюстона» — окружённый тремя снайперами Джеймс Харден либо уничтожает своего визави «один в один», либо, стягивая на себя подстраховку, запросто находит открытого партнёра.



Без Дюранта у калифорнийцев остались лишь два убийственных снайпера — Карри и Клэй Томпсон, и оппоненты команды среагировали на это изменение единственно правильным способом. Теперь они бросают все силы на опеку дуэта «Сплэш Бразерс» и с чистой совестью оставляют без присмотра Дрэймонда Грина, отправляющего в цель посредственные 32% «бомб» в карьере.



В результате после травмы одной из своих звёзд баскетболисты «Голден Стэйт» совершают в среднем на пять результативных передач меньше, нежели обычно. Томпсон, отправивший в цель 49% бросков с поля в феврале, в марте атакует с 35-процентной точностью.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRUg1ZKj_yT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">1️⃣1️⃣</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Golden State Warriors (@warriors) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-07T02:41:40+00:00">Mar 6, 2017 at 6:41pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С поиском адекватного ответа у Керра возникли серьёзные трудности — видимо, потому, что его просто-напросто нет.



Проблемы Карри в завершающей фазе нападения команде, мягко говоря, тоже не помогают.



Это может прилично удивить, но травма Дюранта привела к увеличению числа свободных бросков, исполняемых Стэфом. Другое дело, что пока он банально не способен их забить.



С Кевином на площадке разыгрывающий реализовывал эффективные 68,2% открытых попыток в прыжке (показатель, учитывающий как двухочковые, так и трёхочковые броски с поправкой на более высокую ценность последних). Без него — всего 43,5%. В пяти предыдущих встречах «Уорриорз» Карри смазал 50 из 67 атак с периметра и меньше всего напоминал человека, лидировавшего в НБА по числу «бомб» в двух сезонах кряду.



Спада, безусловно, следовало ожидать.



Кевин Дюрант — один из сильнейших игроков современности. Баскетболист, завоевавший статуэтку MVP сезона и только в одной «регулярке» в карьере — дебютной! — не вышедший на показатель в 25 очков в среднем за игру. Тренерский штаб «Голден Стэйт» полностью интегрировал его в собственные схемы на обеих сторонах площадки, сделав всё возможное, чтобы подтвердить статус главного претендента на трофей Ларри О’Брайена.



Его проблемы со здоровьем этот почти неуязвимый механизм разрушили.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRRkrVQD_Rg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Sunday Funday. #DubNation</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Golden State Warriors (@warriors) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-05T23:17:31+00:00">Mar 5, 2017 at 3:17pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>