«Лейкерс» без Мозгова победили «Финикс»

Встреча, прошедшая в четверг в Финиксе, завершилась со счетом 122:110 (32:33, 29:30, 29:18, 32:29) в пользу гостей. В составе «Лейкерс» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл. Его одноклубник российский центровой Тимофей Мозгов в игре участия не принимал. У «Санз» 23 баллами отметился Девин Букер, по дабл-даблу сделали Ти Джей Уоррен (17 очков, 13 подборов) и Алан Уильямс (16 баллов, 10 подборов).

«Портленд» дома в овертайме обыграл «Филадельфию» — 114:108. Центровой хозяев Юсуф Нуркич набрал 28 очков, сделал 20 подборов, 8 передач и 6 блок-шотов.