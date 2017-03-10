«Лейкерс» без Мозгова победили «Финикс»
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Финиксе, завершилась со счетом 122:110 (32:33, 29:30, 29:18, 32:29) в пользу гостей. В составе «Лейкерс» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл. Его одноклубник российский центровой Тимофей Мозгов в игре участия не принимал. У «Санз» 23 баллами отметился Девин Букер, по
«Портленд» дома в овертайме обыграл «Филадельфию» — 114:108. Центровой хозяев Юсуф Нуркич набрал 28 очков, сделал 20 подборов, 8 передач и 6
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