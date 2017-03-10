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10 марта 2017, 10:00 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» без Мозгова победили «Финикс»

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в четверг в Финиксе, завершилась со счетом 122:110 (32:33, 29:30, 29:18, 32:29) в пользу гостей. В составе «Лейкерс» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл. Его одноклубник российский центровой Тимофей Мозгов в игре участия не принимал. У «Санз» 23 баллами отметился Девин Букер, по дабл-даблу сделали Ти Джей Уоррен (17 очков, 13 подборов) и Алан Уильямс (16 баллов, 10 подборов).

«Портленд» дома в овертайме обыграл «Филадельфию» — 114:108. Центровой хозяев Юсуф Нуркич набрал 28 очков, сделал 20 подборов, 8 передач и 6 блок-шотов.
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