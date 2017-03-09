Лига оштрафовала Казинса на $ 50 тыс. за ненормативную лексику

Подобные санкции применены к спортсмену в связи с использованием ненормативной лексики, которую он адресовал болельщикам, сидящим на трибуне.



На минувшей неделе было зафиксировано сразу два подобных инцидента, случившиеся в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Ютой Джаз».



Это уже не первый денежный штраф Казинса в текущем сезоне. Осенью 2016-го центрового лишили 25 тыс. долларов за демонстративный бросок капы.