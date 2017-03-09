Майкл Джордан покрасил самолёт под цвет кроссовок
Легенда НБА Майкл Джордан покрасил свой частный самолёт Gulfstream G550 под цвет кроссовок из собственной коллекции.
За основу была взята модель Air Jordan 3 Retro OG.
Именные кроссовки Джордана были впервые представлены публике в 1985 году, и сейчас линейка насчитывает множество моделей. Сам шестикратный чемпион НБА и двукратный Олимпийский чемпион в данный момент руководит собственным клубом «Шарлотт Хорнетс».
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