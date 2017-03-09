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9 марта 2017, 18:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Майкл Джордан покрасил самолёт под цвет кроссовок

Легенда НБА Майкл Джордан покрасил свой частный самолёт Gulfstream G550 под цвет кроссовок из собственной коллекции.

За основу была взята модель Air Jordan 3 Retro OG.

Именные кроссовки Джордана были впервые представлены публике в 1985 году, и сейчас линейка насчитывает множество моделей. Сам шестикратный чемпион НБА и двукратный Олимпийский чемпион в данный момент руководит собственным клубом «Шарлотт Хорнетс».
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