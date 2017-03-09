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9 марта 2017, 10:06 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Бостон Селтикс» в гостях обыграл «Голден Стэйт Уорриорз»

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. «Бостон Селтикс» одержал выездную победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 99:86 (25:28, 21:22, 26:24, 27:12) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным на паркете был Айзея Томас, набравший 25 очков. У хозяев 25 очков набрал Клэй Томпсон.

«Голден Стэйт» потерпел 12-е поражение в сезоне, но продолжает лидировать в таблице Западной конференции НБА. «Бостон» одержал 41-ю победу и идет на втором месте на Востоке.
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